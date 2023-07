Usa: Casa Bianca, direttrice dell’ufficio legislativo lascerà il suo incarico a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice dell’ufficio legislativo della Casa Bianca, Louisa Terrell, lascerà il suo incarico a fine mese. La notizia è stata confermata dall’emittente “Cnn”, a cui il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilasciato una dichiarazione. “Durante i 36 anni che ho trascorso come senatore per lo Stato del Delaware, ho sempre avuto grande rispetto per il Congresso e il suo ruolo cruciale nel funzionamento della nostra democrazia: quando sono stato eletto presidente, sapevo bene che nessuno avrebbe potuto rappresentare un partner affidabile e consapevole come Louisa”, ha detto. (Was)