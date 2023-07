Lombardia: Rozza (Pd), gestione Aler fatta a pezzi, manca volontà di cambiare da Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione delle Aler e in particolare di Aler Milano e di Regione Lombardia" viene fatta a pezzi dalla Corte dei Conti. Alta morosità, cattiva organizzazione, spreco di denaro pubblico, situazione economica fallimentare e soprattutto i seimila alloggi vuoti solo a Milano, che sono una parte di quei diciannovemila di cui parliamo da settimane. E a fronte di questo, le norme regionali in vigore non sono funzionali a rispondere ai tantissimi in lista d'attesa per una casa popolare. Lo diciamo da tempo, la situazione di Aler è fuori controllo e non c'è da parte della Giunta Fontana la volontà di cambiare". Lo comunica in una nota la consigliera regionale del PD Carmela Rozza a commento del giudizio di parificazione sul rendiconto 2022 della Regione Lombardia.(Com)