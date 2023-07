Pnrr: Strisciuglio (Rfi), rispetteremo le scadenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Nel confronto con gli imprenditori l'Ad di Rfi ha voluto soffermarsi anche sul tema dell'innovazione e sostenibilità. "Non solo promuoviamo uno trasporto sempre più intermodale e vicino all'ambiente, ma ormai, per noi, è un mantra, tutte le volte che ci confrontiamo con il territorio è imprescindibile avere un approccio sostenibile". A questo riguardo Strisciuglio ha affermato come di aiuto sia l'utilizzo di tecnologie avanzate, come l'ingresso di nuove professionalità, citando, quale esempio, la tecnologia Bim (Building Information Modeling), che si utilizza in fasi di progettazione esecutiva e costruzione e permette di creare un modello in 4D e 5D per monitorare tutte le fasi dei cantieri, compreso il rispetto di tempi e costi. Strisciuglio ha sottolineato con orgoglio ("oggi torno nei luoghi della mia adolescenza") gli investimenti per 80 miliardi di euro del Polo Infrastrutture al Sud, di cui circa 16 in Puglia. L'impegno di Rfi continua anche "grazie alle nostre 31 mila persone, che cresceranno con 3mila nuove assunzioni nei prossimi mesi. Una squadra che punta sempre di più sui giovani e che ci ha consentito di abbassare l'età media da 48 a 40 anni. Investiamo nelle generazioni del futuro, sentiamo l'obbligo di coniugare il valore della tradizione, che porta con sé il mondo ferroviario, con l'impegno a costruire nuove opere strategiche per lo sviluppo del Paese, come furono quelle dei nostri predecessori".