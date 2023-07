Milano: staff La Russa, famiglia tutelerà in sedi proprie sua onorabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ragione di quanto è sino ad oggi accaduto, la famiglia La Russa si è vista costretta ad incaricare l'avvocato Vinicio Nardo del Foro di Milano per tutelare, nelle competenti sedi giudiziarie, l'onorabilità del presidente e degli altri componenti della famiglia". E' quanto si fa sapere dallo staff del senatore e avvocato Ignazio La Russa, precisando anche che l'avvocato "Vinicio Nardo, che non si occuperà della vicenda di Leonardo, per il quale Leonardo ha incaricato l'avvocato Bazzoni, sta raccogliendo tutti gli elementi che da giorni esulano dal normale esercizio del diritto di cronaca e di critica con riguardo alla famiglia La Russa". (Rin)