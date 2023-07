Salario minimo: Ghio (Pd), governo ci ripensi e discuta in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'emendamento soppressivo del salario minimo, "ancora una volta il governo dimostra di non voler sostenere famiglie e lavoratori e il loro potere di acquisto, lasciando al palo salari fermi da anni, fanalino di coda in Europa. Questo governo preferisce usare le risorse per deleghe fiscali inique e lascia i poveri al proprio destino. Il salario minimo è una misura di dignità e di reale contrasto allo sfruttamento dei lavoratori. Il governo ci ripensi, si prenda carico di oltre tre milioni di lavoratori poveri e venga a discutere in Aula la proposta di salario minimo insieme alle opposizioni". Lo dichiara la vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Valentina Ghio. (Rin)