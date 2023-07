Mare: Musumeci, pubblico e privato lavorino insieme per promuovere strategia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo lavorando tutti assieme pubblico e privato non solo per promuovere una nuova cultura e un nuovo approccio con il mare, ma anche per definire una strategia". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, nel suo intervento alla seconda edizione di “Economia del Mare. Blue companies to green transition”, evento del "Sole 24 Ore". "Il nostro compito è anche quello di arrivare nelle scuole, di avvicinare i ragazzi soprattutto delle aree dell'entroterra all'elemento mare. E' importante incentivare, sostenere gli sport legati alla cultura del mare", ha ribadito. "Il turismo deve guardare alle filiere più significative, la pesca allevata e la pesca che ci offre il nostro mare, guardare all’ambiente, all’inquinamento del mare Mediterraneo, questo grande lago con il quale dobbiamo davvero fare i conti per un tasso di inquinamento dovuto non soltanto dalla massiccia presenza di plastica, ma anche per l'attività che alcune imbarcazioni fatiscenti svolgono a danno del nostro mare e poi la sensibilizzazione per le aree protette che non devono essere guardate come un limite ma soprattutto come una preziosa occasione per la tutela della biodiversità”, ha concluso Musumeci.(Rin)