Roma: M5s, cadono alberi anche a Monteverde, presentata interrogazione

- Non solo piazza Venezia, "l'effetto delle alte temperature e dell'incuria di questa amministrazione si fa sentire anche a Monteverde. Gli alberi di via Ozanam stanno cadendo, mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini e l'integrità del nostro ambiente. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un'interrogazione per far sì che si ponga fine a questo stillicidio e si torni a una cura responsabile del verde: bisogna agire prima che accada il peggio". Così in una nota il consigliere capitolino del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Ambiente, Daniele Diaco, e il capogruppo M5s al Municipio Roma XII Alessandro Galletti. (Com)