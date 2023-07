Mare: Rixi, Mediterraneo centrale per Ue e sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Mar Mediterraneo, che ospita il 20 per cento dello shipping mondiale, il 27 per cento del volume dei container e il 30 per cento del trasporto di petrolio e gas, sta assumendo un ruolo sempre più centrale nell’economia dell’Unione europea e degli scambi internazionali". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, in una lettera indirizzata agli organizzatori della seconda edizione di “Economia del Mare. Blue companies to green transition”, evento del Sole 24 Ore. "Per il sistema Italia, il Mediterraneo rappresenta un nuovo impulso al comparto marittimo, un settore strategico per l’intera economia nazionale. La sostenibilità ambientale ed energetica applicata alla portualità - ha evidenziato - è tangibile nelle previsioni del Pnrr e del suo piano complementare e ciò con caratteristiche di trasversalità su infrastrutture e mezzi navali. La transizione ecologica è destinata a dare nuovo slancio a questo asset, sia in termini di sviluppo sia in termini di occupazione”, ha concluso il viceministro. (Rin)