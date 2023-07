Usa: serial killer di Gilgo Beach, arrestato un sospettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno arrestato un sospettato nel quadro delle indagini su una serie di omicidi avvenuti nel corso degli ultimi dieci anni nell’area di Gilgo Beach, a Long Island. Il procuratore distrettuale Raymond Tierney ha annunciato una conferenza stampa alle 16 locali (le 22 italiane), durante la quale saranno forniti maggiori dettagli. La serie di omicidi ha avuto inizio nel 2010, quando il corpo di Shannan Gilbert, 24enne di Jersey City, è stato scoperto a circa 60 chilometri da Manhattan. Sette mesi dopo, la polizia della contea di Suffolk ha scoperto i corpi di quattro persone lungo la strada Ocean Parkway, successivamente identificate con i nomi di Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes, Megan Waterman e Melissa Barthelemy. Tutte le vittime lavoravano come accompagnatrici. Lo stesso anno, le autoritá hanno anche scoperto una nuova vittima: la 24enne Valerie Mack. In tutto, nell’area di Gilgo Beach sono stati trovati i corpi di nove donne, un uomo e un bambino, e le autorità in passato hanno detto di credere che si tratti di un serial killer. (Was)