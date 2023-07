Speciale infrastrutture: Roma, da Bei e Cdp 80 milioni per sostenere l'espansione dei porti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa operazione mostra ancora una volta la vicinanza ed il forte supporto della Bei al settore portuale italiano, un settore chiave per la connettività e competitività del Paese", ha dichiarato Andrea Clerici, Responsabile Finanziamenti Infrastrutture, Energia e Settore Pubblico in Italia della Bei. "Il sostegno della banca dell'Ue contribuirà rendere i porti di Roma all'avanguardia dal punto di vista infrastrutturale, aumentandone la capacità e l'efficienza operativa e garantendone un aumento significativo delle capacità di carico e scarico di passeggeri e merci". "Il sistema dei trasporti e della logistica è cruciale per la crescita economica e sociale del Paese", ha sottolineato Tommaso Savi, Responsabile finanziamenti regioni e altri enti pubblici di Cdp. "In sinergia con la Bei, siamo orgogliosi di contribuire alla riqualificazione dei porti di Civitavecchia e Fiumicino consolidando la collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, cui abbiamo offerto negli anni anche attività di advisory. L'impegno di Cdp per lo sviluppo del settore portuale italiano tocca, infatti, diversi ambiti, dalla consulenza ai finanziamenti a favore di enti e imprese". (Com)