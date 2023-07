Speciale infrastrutture: Germania, da terminali Gnl soltanto il 6,4 per cento delle importazioni di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha importato dai terminali per il gas naturale liquefatto (Gnl) di Wilhemshaven, Brunsbuettel e Lubmin soltanto 33,8 terawattora (6,4 per cento) dei 526 di gas che le sono stati consegnati nel primo semestre del 2023, per circa il 50 per cento dalla Norvegia. È quanto comunicato dall'Agenzia federale per le reti (Bnetza), come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo i dati del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedsco, il Gnl è arrivato in Germania da Wilhelmshaven, dove tra gennaio e giugno sono stati immessi circa 21,8 terawattora di gas. Per Brunsbuettel, il totale è di 5,2 terawattora. Per l'operatore di rete Deutsche Regas, il terminale di Lubmin ha contribuito con circa sette terawattora. Secondo l'Associazione federale del settore dell'energia e dell'acqua (Bdew), la Germania ottiene il Gnl principalmente degli Stati Uniti. In precedenza, il governo tedesco aveva annunciato capacità di importazione di questo gas per 13,5 miliardi di metri cubi nel 2023, pari a oltre 130 terawattora. Si tratta di circa il quadruplo del Gnl effettivamente importato nella prima metà dell'anno. Per la costruzione dei terminali, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz ha mobilitato 9,8 miliardi di euro, Tuttavia, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima prevede che la spesa aumenterà. Oltre alle tre infrastrutture già in funzione a Wilhelmshaven, Brunsbuettel e Lubmin, altre sono in preparazione. (Geb)