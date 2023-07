Speciale infrastrutture: Algeria, ministro Telecomunicazioni, numero utenti di Internet fisso raggiunge i 5,12 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo di Internet mobile, Teriki ha sottolineato che "il numero degli utenti è aumentato da 37 milioni nel 2020 a 45 milioni alla fine del 2022, con una copertura della rete di quarta generazione (4G) pari all'82 per cento della popolazione". Il ministro ha anche dichiarato che "l'Algeria si propone di collegare due terzi delle famiglie algerine alla rete Internet a banda larga e ultraveloce entro la fine del 2024, corrispondenti a 6 milioni di nuclei familiari". Il ministro ha poi illustrato i progressi compiuti nella realizzazione di "oltre 2.548 chilometri di cavo in fibra ottica tra Algeri e il Niger, nonché di una linea secondaria che si estende fino al confine tra Algeria e Mauritania". Teriki ha infine confermato l'impegno dell'Algeria nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo numero 9 che riguarda la costruzione di infrastrutture di alta qualità e la promozione dell'industrializzazione e dell'innovazione. (Ala)