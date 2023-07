Speciale infrastrutture: Sardegna, Salvini (Lega), prezzi troppo alti, servono cambiamenti a continuità territoriale aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, si prepara a tornare in Sardegna come ministro, ma il contesto politico è cambiato rispetto a un anno fa. Salvini è consapevole delle nuove dinamiche nel centrodestra dopo la partenza di Silvio Berlusconi e la vittoria di Giorgia Meloni. Mentre si concentra sulle prossime elezioni, Salvini conferma la fiducia nel presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, e mantiene una stretta amicizia con Marine Le Pen. Concetti che il ministro della Infrastrutture ha espresso in un'intervista rilasciata al quotidiano cagliaritano L'Unione Sarda. Uno dei principali problemi affrontati dalla Sardegna è il divario tra l'isola e il resto d'Italia, aggravato dal sistema di collegamenti aerei in difficoltà. Salvini ha riconosciuto l'importanza di migliorare i collegamenti e sottolinea che un volo è tanto essenziale quanto una strada per un'isola. Tuttavia, i vincoli europei impediscono interventi diretti per incentivare le compagnie aeree, quindi è necessario studiare un modello ad hoc in collaborazione con la Commissione europea e la Regione. Nel settore dei trasporti, il progetto di fusione di F2i per gli aeroporti sardi è in corso nonostante le obiezioni delle autorità regionali, di Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) e dell'autorità Anticorruzione. Salvini si fida del giudizio della Regione e sottolinea l'importanza di valutazioni corrette da parte di coloro che amministrano il territorio. Per quanto riguarda i traghetti, l'accordo con Tirrenia ha permesso uno risparmio di circa 30 milioni di euro all'anno per lo Stato. Sul tema Salvini ha affermato che, considerando gli anni di disattenzione verso l'isola, il denaro risparmiato sarà reinvestito in Sardegna. Sottolinea l'attenzione concreta del governo nei confronti dell'isola. Riguardo ai ritardi nei cantieri stradali motivo per il quale alcuni esponenti della maggioranza regionale hanno criticato il governatore Solinas, incluso il suo stesso partito, la Lega, Salvini ha spiegato che il tema principale è quello delle risorse finanziarie e che bisogna intervenire con concretezza per assicurare il completamento delle opere. (Rsc)