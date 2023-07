Speciale infrastrutture: Mare, Zanetti (Costa), transizione ecologica darà nuovo slancio, Mediterraneo strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mediterraneo conta il 27 per cento dei volumi dei container, il 30 per cento del trasporto di petrolio e gas, il 30 per cento dei passeggeri "ed è sempre più centrale nell'economia dell'Ue. Per l'Italia questo è un settore ormai strategico. E tra l'altro la transizione ecologica darà nuovo slancio a questo asset". Lo ha detto l'amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti intervenendo all'evento organizzato dal "Sole 24 Ore" "Economia del mare. Nuovi scenari per la blue economy". "Il gas naturale liquido" – ha continuato Zanetti - "è chiaramente un carburante di transizione in vista di traguardi molto più ambiziosi", ma è un fatto che "oggi dobbiamo ancora approvvigionarci fuori dall'Italia. Gli altri porti stanno progettando infrastrutture per facilitare l'arrivo dei combustibili al 2030. Anche noi dovremmo cogliere le opportunità dell'economia green". "La ricchezza - ha aggiunto l'ad di Costa Crociere, Zanetti - "crescerà se i territori sapranno sviluppare infrastrutture e intermodalità sostenibili. Vale per passeggeri e per merci. Noi abbiamo già iniziato a lavorare con Trenitalia per movimentare gli ospiti dai porti. Ma le opportunità sono sempre di più. I porti italiani sono già multifunzionali, e lo saranno anche diversi segmenti del cluster marittimo. Questo naturalmente rende la articolata e complessa la gestione degli hub. Quindi è necessario pensare a un modello di governance inclusivo e onnicomprensivo". (Rin)