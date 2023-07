Trasporti: Mattia-Bonafoni (Pd), Lazio in tour salvo in extremis, ritardi da giunta Rocca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lazio in tour salvo in extremis. Lo dichiarano in una nota congiunta le consigliere regionali Pd del Lazio, Eleonora Mattia e Marta Bonafoni. "Il 6 luglio abbiamo depositato l'interrogazione su Lazio Youth Card e il servizio Lazio in Tour, in partenza ogni anno i primi di luglio per entrare in vigore dal 15 luglio. Il 10 luglio si è riunita la commissione Politiche giovanili in cui abbiamo sollecitato su questa, e altre questioni, l'assessora regionale Baldassarre, che inizialmente aveva invece del tutto omesso qualunque riferimento a 'Lazio in tour' dalla sua relazione programmatica - aggiungono Mattia e Bonafoni -. Solo ieri, 13 luglio, a soli due giorni dal consueto avvio del servizio, è arrivato l'annuncio di conferma della Regione. Non se ne voglia il presidente Tripodi ma la tempistica e gli atti parlano chiaro: deliberare solo a metà luglio 'Lazio in tour' significa essere stati colti in castagna e cercare, in extremis, di recuperare un'iniziativa che per cinque anni aveva avuto grande riscontro tra le ragazze e i ragazzi del Lazio e che invece rischiava di saltare per l'estate 2023. Se oggi le ragazze e i ragazzi del Lazio potranno viaggiare gratis su autobus Cotral e treni regionali è solo grazie al grande lavoro già fatto negli anni scorsi dalla giunta Zingaretti, quando per allineare i sistemi informativi di Lazio Youth card e Trenitalia sono serviti mesi. Un grande lavoro che, siamo felici, ora, nonostante negligenza e ritardi della Giunta Rocca, non sarà vanificato ma tornerà al servizio dei nostri giovani nell'ottica di promuovere una mobilità sostenibile e la riscoperta delle bellezze della nostra regione", concludono.(Com)