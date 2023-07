India: Jaishankar incontra Blinken e Borrell a margine eventi Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha partecipato oggi a Giacarta, in Indonesia, al Forum regionale Asean (Arf), a margine del quale ha avuto diversi incontri bilaterali. Tra gli altri, ha incontrato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Con entrambi ha parlato di Ucraina e Myanmar; col rappresentante di Washington anche di Indo-Pacifico. Lo riferisce lo stesso Jaishankar su Twitter. Il ministro ha avuto modo di confrontarsi a livello bilaterale anche con l’omologa canadese, Melanie Joly, alla quale ha fatto presente l’importanza di garantire la sicurezza dei diplomatici, dopo le controversie legate a recenti proteste davanti ad ambasciate indiane in Canada. (segue) (Inn)