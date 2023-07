India: Jaishankar incontra Blinken e Borrell a margine eventi Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento all’Arf – una piattaforma incentrata sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico che conta in tutto 27 membri – Jaishankar si è soffermato su tre temi: la cooperazione globale contro il terrorismo, la diversificazione delle catene di approvvigionamento e l’accesso del Sud globale alle risorse. Inoltre, ha richiamato al rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Riguardo al Myanmar ha detto che l’India terrà in considerazione le posizioni dell’Asean. Precedentemente Jaishankar è intervenuto anche alla ministeriale del Vertice dell’Asia orientale (Eas), che riunisce l’Asean e otto partner, tra cui l’India. Ha sollecitato un impegno per un Indo-Pacifico libero e aperto, ha ribadito il sostegno alla visione dell’Asean, sottolineando le sinergie con la visione indiana. Ha anche riaffermato il sostegno di Nuova Delhi alla centralità dell’Asean, sottolineando che il Dialogo di sicurezza quadrilaterale (Quad) in cui l’India è coinvolta con Stati Uniti, Giappone e Australia è un meccanismo complementare. (Inn)