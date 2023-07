Energia: Zucconi (Fd'I), decreto che aiuta gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Energia "è l’ennesima dimostrazione della concreta vicinanza del governo nei confronti dei cittadini. Infatti, in questo atto, sono previste nel terzo trimestre del 2023, nuove agevolazioni economiche per le forniture di gas e luce per i cittadini in difficoltà; dopodiché, sempre nello stesso, viene prorogata la riduzione dell’aliquota Iva al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano che viene usato per usi civili e industriali rientranti in fatture per consumi stimati nei mesi di luglio, agosto e settembre". Lo afferma, in una nota, il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, che conclude: "L’avevamo promesso in campagna elettorale e lo stiamo facendo: il governo Meloni sta al fianco degli italiani e lo fa con i fatti". (Com)