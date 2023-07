Campania: Picarone (Pd), buone notizie per i cittadini con assestamento di bilancio - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Ci sono partite importanti per i cittadini campani. Innanzitutto 3 milioni per contributi agli allevatori per gli abbattimenti connessi alla peste suina, fondi per la manutenzione del termovalorizzatore di Acerra, fondi per incrementare le somme urgenze della protezione civile, un grande provvedimento che riguarda la rottamazione delle cartelle. Quindi per i cittadini campani notizie positive". Lo ha dichiarato il presidente della commissione bilancio del consiglio regionale della Campania, Francesco Picarone (Pd), commentando l'approvazione dell'assestamento di bilancio. (Ren)