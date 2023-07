Regno Unito: ex cancelliere Kwarteng, lockdown improbabili in futuro a causa dell’impatto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta a un'eventuale futura pandemia nel Regno Unito potrebbe essere "più strategica", stante “l'enorme impatto" che le restrizioni hanno avuto sull'economia. Lo ha detto l'ex cancelliere dello Scacchiere britannico, Kwasi Kwarteng, in un'intervista al quotidiano "The Telegraph". Kwarteng ha riflettuto sulla risposta del governo alla pandemia di Covid-19 e ha affermato che "gli impatti del lockdown sono stati colossali e non sono sicuro che il governo voglia affrontarli di nuovo". "Le conseguenze del lockdown sono state colossali", ha detto l'ex ministro, affermando anche di ritenere che la pandemia abbia avuto un "impatto enorme" sull'indennità di malattia a lungo termine perché ha "cambiato il nostro rapporto con lo Stato". (Rel)