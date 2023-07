Viabilità: Sul R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 chiusure notturne da lunedì 17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli e sul R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, per consentire lavori di ripristino dei giunti di dilatazione e attività di ispezione delle barriere di sicurezza. Dalle 21 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 sarà chiuso I'R6 Raccordo A51 Tangenziale est/A1 Milano-Napoli, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso la Tangenziale est di Milano. In alternativa si consiglia di proseguire lungo l'R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto in direzione della A51 Tangenziale est di Milano, sull'R5 Raccordo A1/Piazzale Corvetto, il ramo di allacciamento per chi proviene da Milano città ed è diretto verso Bologna. In alternativa si consiglia di uscire sulla A1, allo svincolo di San Giuliano, per poi rientrare dallo stesso verso la A51 Tangenziale est. Dalle 21 di martedì 18 alle 5 di mercoledì 19 luglio Sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto in direzione di Milano città, sul Raccordo Piazzale Corvetto e verso l'R28 Complanare di Poasco/Via Emilia. In alternativa si consiglia di seguire le indicazioni per Venezia, lungo il Raccordo A1/A51 e uscire dallo svincolo di Paullo sulla A51 Tangenziale est di Milano, per poi rientrare dallo stesso verso Bologna e uscire allo svincolo 1-2 Via Emilia o di Paullo. (Com)