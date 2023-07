Spagna: leader popolari, Sanchez non aspira a vincere ma a bloccare un nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si guarda il curriculum politico del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, si arriva alla conclusione che "non aspira a vincere ma a bloccare" come ha fatto nel 2016 opponendosi all'investitura dell'allora presidente del Partito popolare (Pp), Mariano Rajoy. Lo ha detto l'attuale leader del Pp, Alberto Nunez Feijoo, spiegando che è ciò che Sanchez intende fare anche dopo le elezioni generali del 23 luglio prossimo. Per questo motivo, Feijoo ha fatto appello a un voto utile per poter "vincere le elezioni" e "rompere i blocchi e le ostruzioni". "Se non si vince, non si può essere il presidente del governo di tutti gli spagnoli. Questo non è ammissibile nella nostra democrazia", ha sottolineato l'esponente conservatore, aggiungendo che "l'insalata di partiti" che Sanchez sta cercando "non merita di governare la Spagna". Secondo Feijoo, se la "stragrande maggioranza" degli spagnoli voterà per il cambiamento attraverso le schede del Pp "niente e nessuno potrà interromperlo, e niente e nessuno potrà bloccare il futuro". (Spm)