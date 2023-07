Tunisia: ministro Esteri in visita nei Paesi del Golfo dal 16 al 20 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, effettuerà alcune visite ufficiali nei Paesi del Golfo dal 16 al 20 luglio prossimo. Lo riferisce il ministero degli Esteri tunisino in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook, specificando che Ammar dovrebbe visitare il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti e il Regno dell'Arabia Saudita, su incarico del presidente della Repubblica, Kais Saied, in risposta agli inviti ricevuti dai rispettivi omologhi. Secondo quanto si legge nel comunicato queste visite sono tese a "consolidare ulteriormente i legami fraterni che uniscono la Tunisia a questi Paesi, di rafforzare le relazioni bilaterali e promuovere la cooperazione in tutti i settori, portandola a un livello di relazioni politiche di prestigio". Nel corso della visita è previsto che "il ministro abbia una serie di colloqui con gli alti funzionari dei Paesi fratelli".(Tut)