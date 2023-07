Salario minimo: Catalfo (M5s), con "no" a pdl destra calpesta Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia "presentano un emendamento soppressivo della proposta di legge delle opposizioni, a prima firma del presidente Conte, per introdurre il salario minimo legale. Altro che destra sociale: questa è una maggioranza che continua pervicacemente ad opporsi a ogni misura volta a migliorare la vita delle lavoratrici e dei lavoratori, calpestando la Costituzione. Un atteggiamento inaccettabile, per di più alla luce degli ultimi dati Ocse secondo cui l'Italia è fanalino di coda per i salari tra le grandi economie avanzate del pianeta, figlio di una stantia visione ideologica che lede i diritti di milioni di cittadini di questo Paese". Lo afferma, in una nota, l'ex ministra del Lavoro e coordinatrice del Comitato per le politiche del lavoro del Movimento cinque stelle, Nunzia Catalfo.(Com)