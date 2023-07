Usa: Tucker Carlson avvia raccolta fondi per nuova società multimediale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista statunitense Tucker Carlson, ex conduttore televisivo per l’emittente “Fox News”, ha avviato una raccolta fondi insieme a Neil Patel, ex consigliere della Casa Bianca, al fine di istituire una nuova società multimediale, che potrebbe sfruttare Twitter come piattaforma principale per la trasmissione dei propri contenuti. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che i due starebbero cercando di raccogliere centinaia di milioni di dollari per finanziare il progetto. La compagnia guadagnerebbe poi in base alle iscrizioni a pagamento degli utenti di Twitter: una versione gratuita e tagliata delle interviste e dei programmi di Carlson rimarrebbe comunque gratuita, ma gli utenti dovranno effettuare una iscrizione a pagamento per fruire dei contenuti nella loro interezza. Secondo le fonti, i rappresentanti di Carlson avrebbero anche incontrato lo staff di Twitter, nelle ultime settimane, per discutere l’iniziativa. Il progetto prevede anche la creazione di un sito internet dedicato e di una app per smartphone. (Was)