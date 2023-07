Kosovo: Osmani su rissa in Parlamento, violenza non può avere posto in “tempio democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza non può avere posto nel “tempio della democrazia”. Lo ha scritto su Facebook la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, in riferimento alla rissa tra parlamentari avvenuta durante la seduta di oggi dell’Assemblea nazionale, poco prima del discorso del premier Albin Kurti sul progressivo ritiro delle unità speciali (Rosu) dal nord. “L’uso della violenza fisica come mezzo per affrontare rimostranze o divergenze politiche è il danno più grande che si possa arrecare alle istituzioni, costruite con tanto sacrificio”, ha affermato Osmani. La presidente kosovara ha sottolineato che “l’Assemblea nazionale è la pietra angolare della società democratica, dove diverse voci si uniscono per rappresentare gli interessi dei cittadini, quindi la violenza non può avere posto nel tempio della democrazia”. “Dobbiamo riaffermare il nostro impegno per la democrazia, basandoci sullo Stato di diritto e sul rispetto della legge”, ha concluso Osmani.(Alt)