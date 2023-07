Veneto: Pollini (M5s), nessuna risposta su “documento unitario” per Depuratore del Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 10 maggio scorso "ho depositato presso il protocollo della Comunità del Garda una richiesta di accesso atti, per ricevere copia del famoso e tanto discusso “documento unitario” sul progetto di depurazione e collettamento dei comuni gardesani. Documento che, a detta della Presidente Gelmini, avrebbero firmato tutti i Sindaci soci della Comunità. Ad oggi, e dopo un sollecito, non abbiamo ancora ricevuto nulla". Lo comunica in una nota Paola Pollini, Consigliera regionale M5S Lombardia. "Nemmeno una comunicazione di diniego - aggiunge Pollini -. Nel mio accesso agli atti non mi sono limitata a chiedere il documento, ma anche copia dell’atto di convocazione dell’assemblea dei soci con l’ordine del giorno e il verbale dell’assemblea dal quale dovrebbe risultare la presenza e la votazione dei punti all’ordine del giorno". E domanda: "Perché tanta puntigliosità? Semplicemente per il fatto che l’indomani della pubblicazione della notizia della firma unanime di quel documento, alcuni sindaci hanno rilasciato dichiarazioni dove negavano non solo di non aver mai firmato tale documento, ma nemmeno di essere stati in assemblea e di aver ricevuto notifica di convocazione. Per far luce su questa vicenda è indispensabile che la Presidente Gelmini pubblichi tutta la documentazione, al fine di dimostrare la correttezza del suo operato e dell’ente che rappresenta. O forse c’è qualcosa da nascondere? Ho già atteso abbastanza per una risposta che sono convinta non arriverà mai, per questo scriverò al Prefetto di Brescia, perché intervenga in prima persona nella speranza che ottenga ciò che finora è stato negato alla sottoscritta: trasparenza. Nel merito della vicenda del depuratore, la prossima settimana ascolteremo in Commissione regionale Ambiente i rappresentanti del Comitato 9 agosto e dell'Associazioni che amano il fiume Chiese e il lago d’Idro". (Com)