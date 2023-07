© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Paese dove i salari sono al palo, l'emendamento della destra per sopprimere la proposta su salario minimo è uno schiaffo in faccia a chi non ce la fa. La destra e Meloni fanno una scelta di campo: no ideologico alle tutele per i lavoratori, sì alle ingiustizie". Lo scrive su Twitter la deputata e vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo. (Rin)