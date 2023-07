Salario minimo: Gubitosa (M5s), destra si conferma nemica dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento con cui i partiti di maggioranza vogliono 'uccidere' la proposta di legge sul salario minimo legale presentata dalle opposizioni testimonia, una volta di più, quanto questa destra sia nemica dei lavoratori. Solo qualche giorno fa, in audizione in commissione Lavoro alla Camera, l'Istat ha rilevato come, grazie alla fissazione di un salario minimo a 9 euro lordi l'ora, 3,6 milioni di lavoratrici e lavoratori vedrebbero aumentare i propri stipendi di 804 euro l'anno. A causa della folle decisione di Fd'I, Lega e Forza Italia, invece, ciò non sarà possibile. Altro che 'patrioti': questi sono nemici dell'Italia". Lo afferma in una nota il vicepresidente del M5s, Michele Gubitosa. (Rin)