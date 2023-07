© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 14:00 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Diramazione Roma Sud, è stato rimosso il mezzo pesante in avaria tra Monte Porzio Catone e San Cesareo in direzione dell'allacciamento con l'A1. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Napoli. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)