Migranti: Lega tunisina diritti umani, necessari centri accoglienza per identificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario istituire centri di accoglienza per i migranti irregolari in Tunisia, in modo da “identificarne il numero e affrontare i loro casi singolarmente”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega tunisina per i diritti umani, Bassem Trifi, al sito d'informazione “Tunisie Numerique” durante una conferenza stampa sulle migrazioni irregolari tenuta a Sfax, città portuale sulla costa orientale del Paese. Trifi ha descritto la realtà del fascicolo sulla migrazione irregolare come "catastrofica e spaventosa”, invitando il governo ad assumersi le proprie responsabilità. Il capo della Lega tunisina ha inoltre evidenziato la necessità di “fornire assistenza immediata ai migranti irregolari”, “porre fine alla retorica razzista che è stata diffusa e ha causato violenza", “rispettare la legge e i trattati internazionali” e “facilitare il lavoro delle organizzazioni della società civile in questo contesto”. (Tut)