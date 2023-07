Croazia-Slovenia: Plenkovic riceve Golob, rimuoviamo disputa su accordo di arbitrato dalla politica quotidiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic e l'omologo sloveno Robert Golob si sono incontrati oggi a Zagabria. Nella conferenza congiunta dopo l'incontro i due hanno concordato che la disputa sulla questione dell'accordo di arbitrato per la definizione del confine tra i due Paesi "non dovrebbe essere al centro dei colloqui politici quotidiani" perché, ha detto il premier croato, "è un problema a cui bisogna dare tempo e quindi rimuovere dalla quotidianità". Lo riporta la stampa locale. Plenkovic ha sottolineato che le posizioni di Slovenia e Croazia sono "chiare e immutate" e che "non ci si deve illudere che la questione sarà risolta dall'oggi al domani". Il premier di Zagabria ha espresso comunque la voglia di continuare le discussioni e ha sottolineato che la soluzione "dovrebbe essere trovata a livello di esperti". "Se non ci saranno colloqui, non ci sarà nemmeno una soluzione. C'è una disponibilità a discutere la stessa questione da due angolazioni. Dal punto di vista sloveno, sull'attuazione dell'arbitrato, e dal nostro punto di vista, sulla ricerca di una soluzione", ha aggiunto il primo ministro croato, il quale ha sottolineato che le relazioni croato-slovene stanno "migliorando". (segue) (Seb)