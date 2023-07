Croazia-Slovenia: Plenkovic riceve Golob, rimuoviamo disputa su accordo di arbitrato dalla politica quotidiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Golob da parte sua ha detto che la questione dell'arbitrato è "l'unica su cui c'è disaccordo" tra Croazia e Slovenia e ha sottolineato che "non ci sono tempi definiti" per la soluzione del problema. "Forse troveremo una soluzione quando meno ce lo aspettiamo", ha detto Golob. Sulle multe ai pescatori dei due Paesi che vengono sanzionati quando svolgono la loro attività nella parte del golfo di Pirano che tutti i due Paesi rivendicano come propria, Plenkovic ha proposto di "interrompere la pratica", mentre Golob ha detto che il governo della Slovenia "è obbligato a rispettare l'ordine legale". La Croazia non riconosce la sentenza del tribunale arbitrale internazionale del 2017 sulla demarcazione dei confini marittimi tra i due Paesi, che ha assegnato alla Slovenia un accesso diretto alle acque internazionali del mare Adriatico e una buona parte del golfo di Pirano. (Seb)