Italia-Norvegia, insediata Sezione bilaterale amicizia Uip, Formentini, intensificare relazioni tra Storting e Parlamento

- Si è insediata la Sezione bilaterale di Amicizia Uip Italia-Norvegia e Islanda. Alla presenza dell'ambasciatore del Regno di Norvegia a Roma, Johan Vibe, tanti i temi affrontati. Massima attenzione - spiega una nota - all'High North per le attività della Russia e della Cina, ruolo dell'Italia come osservatore nel Consiglio Artico, approvvigionamento energetico e nuove tecnologie verdi, rafforzamento delle relazioni commerciali che hanno radici antiche (come testimonia l'importazione dello stoccafisso). Hanno partecipato e sono intervenuti: Giangiacomo Calovini (Fd'I), Lorenzo Cesa (Noi moderati), Naike Gruppioni (Azione-Italia viva-Renew Europe), Emanuele Loperfido (Fd'I), Andrea Orsini (FI) e Lia Quartapelle (Pd). "Intensificare le relazioni a livello parlamentare tra Storting (Parlamento Norvegese), Camera e Senato", sottolinea il deputato della Lega Paolo Formentini che presiede il gruppo, "sarà una delle nostre priorità. Cooperazione economica e sviluppo sostenibile senza dimenticare l'importanza di uno scambio anche sul piano culturale. Sarà una collaborazione positiva e vantaggiosa per entrambi gli Stati". (Com)