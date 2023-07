Sardegna: progetto Gritaccess, istituito comitato di governance per itinerario tirrenico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede la creazione di un Grande Itinerario tirrenico, che è stato appunto chiamato “Via Patrimonia”, con l’obiettivo di coinvolgere anche altri siti oggetto di interventi della programmazione europea già realizzati o che sono in corso di realizzazione, capitalizzandoli, e facendoli diventare “Via Patrimonia” un prodotto di interesse culturale-turistico- internazionale. In particolare, per i partner italiani, il programma è finanziato per l’85% dal FESR e per il 15% dal Fondo di rotazione dello Stato. Il budget complessivamente conferito al progetto è di 6.704.176 di cui 892.173 attribuiti alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze e 247.826 alla Direzione generale del Turismo, per 1.140.000 complessivi assegnati alla Sardegna. Il progetto Gritaccess è il risultato della collaborazione di 14 partner (Collectivité de Corse, capofila del progetto, Commune de Bastia, Office de l'environnement de la Corse, Commune d'Ajaccio, Regione Liguria, CCIAA di Genova, Conseil Départemental du Var, Chambre de Commerce et d’industrie de Nice Côte d’Azur, Provincia di Lucca, Provincia di Livorno, Provincia di Massa-Carrara, Regione Toscana, RAS Direzione generale Enti locali e finanze RAS Assessorato al Turismo, appartenenti alle 5 regioni dell'area transfrontaliera, quindi Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e Provence-Alpes-Côte d'Azur (P.A.C.A). (Rsc)