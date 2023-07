Imprese: Unione industriale della Provincia di Asti e Banco Bpm insieme per la transizione energetica delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unione Industriale della Provincia di Asti e Banco Bpm hanno siglato lunedì 10 luglio un importante accordo di partnership a sostegno delle imprese associate. L’istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna, infatti, sosterrà la transizione energetica che le imprese astigiane decideranno di affrontare nei prossimi mesi con una serie di servizi creati ad hoc per loro con lo scopo di agevolare finanziariamente questo passaggio, in genere complesso e particolarmente oneroso. Si tratta di tutte quelle trasformazioni aziendali e di produzione che permetteranno di utilizzare energia rinnovabile o di ridurne i consumi, di utilizzare materiali riciclabili o limitare il consumo di acqua e via dicendo. Necessità che richiedono investimenti rilevanti che, soprattutto in questa fase, non tutti possono affrontare agevolmente rinunciando a un sostegno bancario specifico. È per questa ragione che Banco BPM metterà a disposizione degli associati prodotti e linee di credito a breve o a medio lungo termine, anche di natura agevolata o garantita, che consentiranno di rispondere ad ogni esigenza di sviluppo e sostegno agli associati dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, attivando di volta in volta gli strumenti ritenuti più opportuni. Unione Industriale della Provincia di Asti, dal canto suo, si impegnerà a promuovere la comunicazione fra le parti in modo da facilitare il più possibile la relazione fra le parti e la realizzazione della transizione energetica delle sue aziende. Unione Industriale della Provincia di Asti e Banco Bpm si impegnano a disporre, nel quadro dell’accordo, i mezzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti e a fornire agli associati la più qualificate assistenza e consulenza, affinché venga garantita la massima efficacia degli interventi previsti. In particolare l’istituto di credito ha varato un “Pacchetto Esg – Energy Efficiency – Asti” che prevede un meccanismo di premialità per l’azienda in base al quale, al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità concordati, ci sarà una riduzione del tasso di interesse del prestito. (segue) (Com)