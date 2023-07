Imprese: Unione industriale della Provincia di Asti e Banco Bpm insieme per la transizione energetica delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente dell’Unione Industriale della Provincia di Asti, Andrea Amalberto, commenta: “Il tema della transizione energetica è di estrema rilevanza per chi oggi fa impresa nell’ottica di una crescita e di uno sviluppo delle proprie attività che vada di pari passo con la sostenibilità ambientale. L’accordo di partnership siglato tra Banco Bpm e Unione Industriale della Provincia di Asti potrà fornire importanti strumenti finanziari che, unitamente all’ottimo supporto fornito sul territorio, gioverà sicuramente alle nostre aziende associate”. "Nel loro insieme, le istanze della sostenibilità hanno un impatto molto concreto sul contesto socioeconomico: sui territori, sulle imprese, sulle comunità e sulle persone", spiega Riccardo Satragno, Responsabile Commerciale della Direzione Novara Alessandria e Nord-Ovest di Banco Bpm, a margine della stipula dell’accordo - In quest'ottica, penso che una banca come la nostra, che ha avviato già dal 2020 un serrato programma di sviluppo delle tematiche Esg, debba assicurare il concreto sostegno alle imprese, con servizi e prodotti creati ad hoc per favorirne la transizione energetica. Ed è proprio per questa ragione che oggi siamo particolarmente soddisfatti di aver sottoscritto questo accordo con l’Unione Industriale della Provincia di Asti, che ci auguriamo possa essere il primo di una serie di iniziative analoghe su tutto il territorio nazionale. Dopo aver verificato l’aspetto tecnico ed il merito di credito andremo a modulare, sulle esigenze degli associati, finanziamenti che prevedono uno sconto del prezzo commissionale al verificarsi di determinati obiettivi Esg. Al raggiungimento di questi parametri le aziende avranno le condizioni previste dalla convenzione stipulata". (Com)