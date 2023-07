Nepal-Ue: ambasciatrice Deprez, sostegno ad accesso a Sistema di preferenze generalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea vuole sostenere il Nepal nei preparativi per la richiesta di accesso al Sistema di preferenze generalizzate Plus. Lo ha detto l’ambasciatrice dell’Ue a Katmandu, Nona Deprez, in un’intervista rilasciata al quotidiano “The Himalayan Times” in vista della conclusione del suo mandato triennale. Il Nepal sta cercando di diversificare le sue esportazioni verso l’Ue “per sfruttare appieno i vantaggi offerti dal regime commerciale ‘Tutto tranne le armi’ mentre si appresta a presentare domanda per il regime di preferenze generalizzate Spg+”, ha spiegato la diplomatica, citando alcuni esempi. “Il settore del caffè ha buone prospettive in Europa” e “anche il settore della pashmina”, ha detto Deprez. (segue) (Inn)