Nepal-Ue: ambasciatrice Deprez, sostegno ad accesso a Sistema di preferenze generalizzate (3)

- “Stiamo inoltre sostenendo il Nepal nell’attrarre investimenti esteri diretti e nella creazione di un ambiente più favorevole per gli investimenti diretti esteri” e “stiamo lavorando per aumentare l’energia rinnovabile, l’energia solare, dove cerchiamo di rafforzare il partenariato pubblico-privato”, ha proseguito Deprez. Inoltre, l’Ue sostiene “lo sviluppo del capitale umano”, attraverso i programmi di istruzione, nutrizione e igiene. “L’Ue non abbandonerà il Nepal appena uscirà dalla lista dei Paesi meno sviluppati”, ha assicurato l’ambasciatrice, riferendosi al miglioramento di status previsto per il 2026. La diplomatica, infine, ha accolto favorevolmente i progressi nel processo di attuazione della Costituzione del 2015, che garantisce uguali diritti a tutti i cittadini. (Inn)