Salario minimo: Furfaro (Pd), destra difende interessi evasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'La sinistra europea non difende i deboli, noi sì'. Non ci crederete, ma lo ha detto Giorgia Meloni, al comizio di Vox. Lo ha detto dopo: aver abolito il fondo affitti e aver messo a rischio sfratto 630 mila famiglie italiane; aver abolito il reddito di cittadinanza e lasciato 400 mila famiglie senza aiuti; aumentato precarietà e voucher. E oggi, purtroppo, l'ennesima conferma: la destra ha presentato un emendamento soppressivo della legge sul salario minimo a nove euro che avrebbe tutelato tre milioni di persone in povertà. Ma quali 'deboli'! Difendono gli interessi di evasori, amici indagati e potenti. Ai deboli non lasciamo nemmeno le briciole". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, responsabile nazionale Contrasto alle diseguaglianze e Welfare del Partito democratico. (Rin)