Cina: Xinjiang, capacità installata di nuova energia ha superato 50 milioni di chilowatt

- La capacità installata di nuova energia nella regione autonoma dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, ha raggiunto 50,26 milioni di chilowatt. Lo riporta il "Quotidiano del popolo" citando i dati del gruppo statale State Grid Xinjiang Electric Power Co. Nel primo semestre, gli investimenti nelle centrali elettriche dello Xinjiang hanno superato i 5,08 miliardi di dollari, contribuendo alla crescita economica regionale con circa 2 punti percentuali e ampliando l'occupazione con quasi 2.700 posti di lavoro. La Cina, prima al mondo per emissioni di gas serra e consumo di carbone, sta investendo nella riconversione del proprio modello produttivo e in un maggior controllo sul ricorso ai combustibili fossili. Pechino intende infatti ampliare la capacità eolica e solare nazionale ad almeno 1.200 gigawatt entro la fine del decennio, nell'ambito dei suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità climatica. Nel 2021, l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili si è attestata a 2,48 miliardi di chilowattora, pari al 29,8 per cento del consumo totale del Paese. La capacità installata di parchi eolici e stazioni fotovoltaiche ha superato i 300 milioni di chilowatt nello stesso periodo. (segue) (Cip)