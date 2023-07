Cina: Xinjiang, capacità installata di nuova energia ha superato 50 milioni di chilowatt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti nel comparto della sostenibilità ambientale sono proseguiti anche nel 2022. Nel mese di maggio, è stata messa in funzione nella provincia orientale del Zhejiang la prima centrale elettrica alimentata a energia solare e oceanica, che sarà in grado di produrre oltre cento milioni di chilowattora di energia su base annua. Con una capacità installata di cento megawatt, la centrale copre un'area di oltre 133 ettari nella città di Wenling ed è dotata di 185 mila moduli fotovoltaici, caratteristiche utili a ridurre le emissioni annuali di anidride carbonica di 76.638 tonnellate. Il governo ha dato priorità anche allo sviluppo del nucleare, autorizzando la costruzione di sei nuovi reattori sul suolo nazionale ad aprile 2022. Tre centrali nucleari in altrettante province costiere del Paese – Shandong, Zhejiang e Guangdong – riceveranno ciascuna due nuovi reattori, a un costo complessivo che dovrebbe ammontare a 18,7 miliardi di dollari. I reattori installati presso due delle centrali, quelle di Haiyang e Sanmen, saranno Cap1000 ad acqua pressurizzata, basati sulla tecnologia dei reattori Ap1000 di Westinghouse. La Cina è ad oggi il terzo Paese mondiale per capacità di generazione dal nucleare installata (55 gigawatt), dopo Stati Uniti e Francia; ciononostante, l'atomo rappresenta poco più del due per cento della capacità di generazione complessiva installata. (segue) (Cip)