Cina: Xinjiang, capacità installata di nuova energia ha superato 50 milioni di chilowatt (3)

- Ad investire in una maggiore sostenibilità ambientale è stato anche il colosso petrolifero Sinopec, che lo scorso giugno ha annunciato la messa in funzione della sua prima fabbrica a idrogeno verde nello Xinjiang. L'impianto ha la capacità di produrre 20 mila tonnellate di idrogeno all'anno ricorrendo all'energia solare. Lo stabilimento sorge nella città di Kuqa ed è stato realizzato con un investimento di 414 milioni di dollari. Sinopec intende inoltre realizzare un gasdotto di 400 chilometri per favorire il trasporto di idrogeno verde dalla Mongolia Interna sino a Pechino. Ciononostante, il governo non ha rinunciato del tutto all'utilizzo dei combustibili fossili, soprattutto nel quadro dell'instabilità energetica scaturita dall'invasione russa dell'Ucraina. La produzione di carbone nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi ha superato 556 milioni di tonnellate nei primi cinque mesi del 2023. Lo riferisce l'ufficio provinciale di statistica, precisando che il dato ha contribuito a quasi un terzo della produzione nazionale. Attualmente sono circa 230 mila i dipendenti al lavoro nelle miniere dello Shanxi, che ha fissato l'obiettivo di produzione di carbone per il 2023 a 1.365 miliardi di tonnellate. (segue) (Cip)