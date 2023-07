Cina: Xinjiang, capacità installata di nuova energia ha superato 50 milioni di chilowatt (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni cinesi di petrolio greggio nel mese di giugno hanno registrato poi un rimbalzo del 45,3 per cento annuo a giugno, attestandosi a 52,06 milioni di tonnellate. Stando all'Amministrazione generale delle dogane, si tratta della seconda cifra più alta mai registrata su base mensile. Nel primo semestre, la Cina ha importato complessivamente 282,07 milioni di tonnellate di greggio, in aumento dell'11,7 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2022. Nonostante le incertezze macroeconomiche, le scorte nazionali di greggio sembrano in aumento: stando alle stime della società di consulenza sulle materie prime Vortexa, le riserve nazionali di greggio si attestavano a 980 milioni di barili alla fine di giugno, inferiori di appena 20 milioni di barili al record storico di agosto 2020. Nel mese di giugno, la Cina ha acquistato inoltre 10,39 milioni di tonnellate di gas naturale, in aumento del 19,2 per cento rispetto allo scorso anno. (Cip)