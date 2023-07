Giappone-Cina: ministro Esteri Hayashi tiene colloquio con Wang Yi a margine riunioni Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, ha incontrato oggi il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, a margine delle riunioni dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in corso a Giacarta, in Indonesia. Lo riporta l'agenzia di stampa giapponese "Kyodo". L'incontro fa seguito all'appello rivolto dal governo cinese all'Asean, affinché si opponga allo sversamento nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata e stoccata nei pressi della centrale nucleare di Fukushima. Nonostante l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) abbia espresso parere favorevole all'iniziativa - "in linea con i criteri di sicurezza globale" e dall'impatto "trascurabile" sulle persone e sull'ambiente - la Cina ha continuato a protestare fermamente contro il piano, arrivando ad annunciare un divieto contro le importazioni di prodotti alimentari da 10 prefetture del Giappone. Stando a quanto riferito dall'Amministrazione generale delle dogane, il bando riguarderà soprattutto prodotti ittici e prevedrà un esame "rigoroso" delle bolle d'accompagnamento associate ad alimenti importanti da altre parti del Giappone. (Cip)