Ex Ilva: Palombella (Uilm), situazione inaccettabile nel silenzio del Governo, non permetteremo mai chiusura

24 luglio 2021

- La situazione dell’ex Ilva "è sempre più preoccupante e intollerabile: i lavoratori sono in cassa integrazione con lo stipendio ridotto nonostante non ci sia alcun ammortizzatore sociale autorizzato perché il decreto del Governo non è ancora efficace, fermo nell’iter burocratico del ministero del Lavoro. Per noi tutti i lavoratori devono rientrare a lavoro e deve essere corrisposto l’intero stipendio". Lo evidenzia Rocco Palombella, segretario generale Uilm, intervenendo al Consiglio territoriale Uilm Taranto. "Il provvedimento dell’Esecutivo, inoltre, supera la consultazione e l’accordo sindacale e concede automaticamente la cassa integrazione fino a fine anno senza alcuna garanzia industriale, occupazionale e produttiva. Una decisione che si aggiunge a quella di inizio anno in cui sono stati concessi 680 milioni di euro pubblici senza vedere alcun miglioramento, sotto ogni punto di vista. In questi mesi abbiamo chiesto più volte al ministro Urso una forte accelerazione nella salita in maggioranza di Invitalia e nel cambio di governance ma ad oggi abbiamo ricevuto solamente rinvii e tavoli inefficaci. Non accettiamo che si possa pensare che una vertenza così importante, che interessa da undici anni oltre 20 mila lavoratori, tra diretti, indiretti e in Amministrazione straordinaria e un’intera comunità, si possa risolvere con interventi che prendono tempo senza soluzioni strutturali e che garantiscano una reale prospettiva ambientale, occupazionale e industriale. Speravamo che l’ingresso dello Stato nell’ex Ilva potesse essere la garanzia per una prospettiva ambientale, produttiva e occupazionale, ma ad oggi vediamo solo il peggioramento della situazione che è sempre più drammatica”. (segue) (Rin)