Ex Ilva: Palombella (Uilm), situazione inaccettabile nel silenzio del Governo, non permetteremo mai chiusura (2)

- “Non possiamo dimenticare – sottolinea il leader Uilm – i lavoratori dell’appalto dell’ex Ilva che soffrono da mesi ritardi nel pagamento degli stipendi e una grave incertezza sulla propria prospettiva occupazionale”. “Per quanto riguarda Leonardo – aggiunge Palombella – siamo in trattativa per il rinnovo del contratto integrativo e siamo sicuri che arriveremo alla firma di un importante rinnovo nel più breve tempo possibile. Sul futuro del sito di Grottaglie riteniamo positive le attività aggiuntive che sono state messe in campo per superare la monocommittenza Boeing ma bisogna consolidarle e renderle più strutturali. Registriamo, quindi, una lenta ripresa dopo gli effetti devastanti della pandemia sul traffico aereo, anche a causa di problemi che stanno avendo alcuni fornitori, che potrebbero ritardare i piani produttivi”. “Nei prossimi giorni organizzeremo delle assemblee per ascoltare i lavoratori dell’ex Ilva per avviare ogni iniziativa di mobilitazione perché ci troviamo in una situazione irreversibile e non permetteremo a nessuno, Stato o multinazionale, di portare alla chiusura l’ex Ilva e mettere la parola fine alla produzione di acciaio in Italia” conclude. (Rin)