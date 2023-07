Kazakhstan: presidente Tokayev riceve sottosegretario generale Onu per contrasto a terrorismo Voronkov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, ha ricevuto ad Astana il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per il contrasto al terrorismo, Vladimir Voronkov, assieme alla direttrice esecutiva del comitato esecutivo anti-terrorismo del Consiglio di sicurezza, Natalia Gherman. Lo ha reso noto oggi la presidenza kazakha. Tokayev ha ricordato nell'occasione l'impegno di Astana al rispetto della Carta dell'Onu e ha sottolineato che ciascuno Stato membro dovrebbe fare la sua parte per contribuire a migliorare le attività dell'organizzazione. Le parti hanno discusso di questioni relative alla sicurezza e alla stabilità regionale e alla minaccia del terrorismo. I rappresentanti dell'Onu, in questo senso, hanno espresso apprezzamento per gli sforzi del Kazakhstan. Voronkov ha sottolineato in particolare la valenza del Forum sulla sicurezza di Astana, divenuta "una delle piattaforme per il ripristino del dialogo e della fiducia" tra i Paesi della regione. (Res)