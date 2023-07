Siria: Consiglio Ue proroga per sei mesi l'esenzione umanitaria per le sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del terremoto che ha colpito la Siria nello scorso mese di febbraio, Il Consiglio Ue, riunito all'Ecofin di Bruxelles, ha deciso di estendere la durata dell'esenzione umanitaria per le sanzioni contro il Paese per altri sei mesi, fino al 24 febbraio 2024. "L'esenzione dal congelamento dei beni e dal relativo divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità elencate mira a facilitare ulteriormente le operazioni delle organizzazioni internazionali e di alcune categorie definite di attori coinvolti nelle attività umanitarie in Siria", si legge in una nota del Consiglio dell'Ue. Le sanzioni dell'Ue in vigore per la Siria dal 2011, continua la nota, "riguardano il regime repressivo di Assad e i suoi sostenitori, nonché i settori dell'economia da cui il regime trae profitto. Le sanzioni non ostacolano l'esportazione di cibo, medicinali o attrezzature mediche in Siria". Il Consiglio, afferma ancora il comunicato, "rimane profondamente preoccupato per la situazione in Siria, dove il conflitto è lungi dall'essere terminato e rimane una fonte di sofferenza per la popolazione civile e di instabilità per il Paese e la regione". (Beb)