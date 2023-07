Giustizia: Sisto, allo studio rinvio a fine anno obbligo deposito telematico atti processo penale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia è al lavoro per fare in modo che l'obiettivo di una maggiore efficienza del processo penale, in linea con gli scopi del Pnrr, possa essere raggiunto evitando disagi al diritto di difesa. Lo dichiara il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. "In questo senso, è allo studio un decreto che prevede il rinvio dell'obbligo del deposito esclusivamente sul Portale Telematico degli atti penali da parte degli avvocati", aggiunge. "Nel frattempo, la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati avvierà dei corsi di formazione, insieme all'avvocatura, per rendere il più agevole possibile il ricorso esclusivo al deposito telematico. Un percorso rispetto al quale è già stato raccolto il consenso dei penalisti (CNF e Camere Penali), rassicurati dalla possibilità di un progressivo adeguamento alle fondamentali tecnologie informatiche", conclude Sisto. (Rin)